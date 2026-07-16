Jingle: "Heute Nacht!" Keine Sequenz bei MagentaTV ohne Helene Fischers WM-Hymne. Der Hit war sogar Nummer 1 der Charts, später übernahm Shakira mit ihrem nächsten WM-Hit (nach "Waka Waka" diesmal "Dai dai"), wobei sich immer noch Menschen fragen, ob das bei der Eröffnungsfeier wirklich Shakira war oder ein Double.

Klopp, Jürgen: Magentas großer Experten-Coup. Versorgte TV-Publikum und Boulevard-Medien 20 Jahre nach seiner ersten Experten-WM beim ZDF → noch zuverlässig mit seiner -> Aura und Sprüchen, fällt fürs nächste Turnier dann aber wohl erst einmal aus.

Les Bleus: Rufname des französischen Starensembles um Mbappé, Dembélé, Olise und Doué: Da - so dachten vor der WM viele - ist fürs DFB-Team im Achtelfinale eh Schluss. Sie irrten sich. Aber nicht wegen Frankreich.

Messi, Lionel: Nahm den WM-Pokal 2022 in einem in den Golfstaaten traditionellen Gewand entgegen, den ihm kurz zuvor Katars Emir umgelegt hatte. Auch eine zweite Siegerehrung dürfte besonders werden, -> Trump ist zuständig.

Noch: Kleines Adverb, das Jürgen -> Klopp auf fatale Weise nachschob, nachdem er als TV-Experte den Satz "Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf" gesagt hatte. Die Aufregung war groß, Klopps Reue auch: "Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können."

Oasis: Britpop-Band, deren Hymne "Wonderwall" die Engländer endlich zum Triumph führen sollte. Schwierig, wenn in dem Lied doch nur vielleicht ("Maybeee") jemand zum Heilsbringer wird. Hat folglich natürlich nicht geklappt. Übrigens: Die Fan-Hymne "Three Lions (Football's Coming Home)" erschien 30 Jahre nach dem WM-Titel 1966. Die Zeitspanne zwischen dem Schwarz-Weiß-Finale von einst und 1996 ist nun geringer als die zwischen 1996 und 2026.

Pink: Die dominierende Schuhfarbe des Turniers. War schon vorher so, fiel nun aber einem großen Millionenpublikum auf.

Qualifikation: Langsam vom Aussterben bedrohter Wettbewerb auf dem Weg zur -> XXL-WM, weil -> Infantino eine Endrunde mit 64 Teams nicht mehr ausschließt. Es locken tatsächlich unerschlossene Märkte: Acht der zehn bevölkerungsstärksten Länder der Welt fehlten bei der WM. Ja, und Italien natürlich auch.

Ro!: Ausruf beim Viking Row, die norwegische Antwort auf die Prozeduren aus Island (Viking Clap, "Huh") und den Niederlanden ("Naar links! Naar rechts"). Alle Norweger - im Stadion und sogar im Parlament - ruderten mit. Nur Emil Lappen nicht. "Ich finde das einfach total dumm", schimpfte der norwegische Fan - und sah historische Unschärfen: "Es ist sachlich falsch, sie sind nicht gerudert, sie sind über den Atlantik gesegelt."

Siuuu: CR7-Torjubelruf. Von allen Superstars ist die WM-Geschichte von Cristiano Ronaldo am schnellsten erzählt: Dreimal machte es "Siuuu" im Stadion, zweimal beim 5:0 gegen Usbekistan, einmal beim 2:1 gegen Kroatien. Danach kam nicht mehr viel, und das ganz ohne -> Fluch. Ronaldo bleibt bei einer WM ungekrönt - und da setzt selbst -> Klopp kein -> "noch" mehr.

Trump, Donald: US-Präsident und erster FIFA-Friedenspreisträger der Geschichte. Ließ sich aber bislang nie im Stadion blicken, weil er unter anderem Kriege zu führen hatte. Gab sich aber interessiert, als er sich bei -> Infantino wegen einer Roten Karte für -> Balogun erkundigte.

Underdogs: Teilnehmer dank der -> XXL-WM, die hübsche Geschichten lieferten. Kap Verde etwa holte dank -> Vozinha ein 0:0 gegen Spanien und brachte Argentinien in einem epischen Sechzehntelfinale (ja, "episch" und "Sechzehntelfinale" mit vollem Ernst in einem Satz) an den Rand einer Niederlage, "The Athletic" kürte die Partie sogar zum (bisherigen) Spiel der WM. Die DR Kongo brachte England in große Not. Was wäre möglich gewesen, hätte Nana Kwaku Bonsam nicht den -> Fluch für Kane aufgehoben?

Vozinha: 40 Jahre alter Torhüter der --> Underdogs von Kap Verde, der vor der WM Zehntausende Instagram-Follower hatte. Hielt dann gegen Spanien und im weiteren Turnierverlauf so viele Bälle, dass ihn mittlerweile 27 Millionen Menschen abonniert haben. Hat vielleicht nicht die größte -> Aura, ist aber jetzt der Torhüter mit den meisten Followern.

Wetter/Werbung: Steht beides in direktem Zusammenhang mit der WM-Neuheit "Hydration Break". Sollte offiziell bei Hitze den Spielern die Möglichkeit geben, genügend zu trinken. Und inoffiziell den TV-Stationen, mit Werbung noch etwas Geld einzuspielen. Wurde dann von den Trainern bei manchmal 18 Grad durchaus dankbar als Taktik-Besprechung genutzt.

XXL-WM: 104 Spiele, eine Vorrunde mit 72 Spielen samt -> Gruppendritten-Ranking für Freunde der Mathematik. Am Ende geriet es unterhaltsamer als gedacht, siehe -> Underdogs. Und -> Doku konnte zur Geburt seines Kindes.

Yamal, Lamine: Mit dem Y recht alternativloser Kandidat für ein ABC. Ein Kandidat wäre auch sein dreijähriger Bruder Keyne gewesen, der im Stadion bei Spaniens Viertelfinale mit seinem "Vamooos"-Torjubel für eine herrliche Szene sorgte.

Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremse: Mallorca-Hit, der nach den ersten DFB-Spielen im Stadion ertönte und ein Mottosong fürs DFB-Team sein sollte. Es ist nicht überliefert, ob Jürgen → Klopp da ein → "noch" in sich hineinflüsterte.