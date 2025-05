In der Landesklasse 3 kommt es am 3. Mai, 15 Uhr, aus Südthüringer Sicht zu einem echten Highlight. Im Abstiegsderby empfängt die SG Lauscha/Neuhaus den Ortsnachbarn SV 08 Steinach. Beide Teams brauchen Punkte für den Ligaverbleib. Für Dominik Wenke ist es ein besonderes Duell. Wechselte er doch erst im Winter von der Steinacher Fellberg-Seite nach Lauscha. Warum der 27-jährige Abwehrspieler trotz einer Roten Karte am vorletzten Spieltag beim Duell gegen seinen Ex-Verein mitwirken kann, wie er in Lauscha angekommen ist, und was ihn optimistisch stimmt noch dem Abstieg von der Schippe zu springen, hat er im Interview verraten…