Darauf hat der ganze Kegel-Kreis eine Ewigkeit gewartet – auf das Aufeinandertreffen der SG 1951 Sonneberg und dem SV 08 Steinach in der Thüringenliga. Auch wenn es schon etliche Duelle beider Mannschaften im Kreispokal gab, fand im neueren Kegel-Zeitalter tatsächlich noch kein Vergleich auf dem Niveau der höchsten Thüringer Spielklasse statt. Obwohl man die Spielzeugstädter um Spitzenspieler Robert Sauerteig eher zu den erfahrenen Mannschaften in der Liga zählen muss, sind sie diese Saison doch die „Neuen“. Denn seit dem Abstieg und dem gleichzeitigen Aufstieg der Brunnenstädter im Jahr 2022 ist der Landkreis schon über 15 Jahre dauerhaft in der Thüringenliga vertreten.