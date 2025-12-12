Vor dem CSU-Parteitag Söders Mission Wiederwahl - Wie müde ist die CSU Ende 2025?

Angesprochen auf seine persönliche Erwartung an die Wiederwahl gibt sich Söder bedeckt. Eine Prozentzahl nennt er nicht, nicht einmal eine Richtschnur. "Gerne so viel wie möglich", sagt er stattdessen und spricht mit Verweis auf die Ergebnisse der Parteichefs anderer demokratischer Parteien von Bescheidenheit. Merz erhielt 2024 rund 90 Prozent der Stimmen. Bei der SPD erhielt zwar Bärbel Bas mit 95 Prozent eine deutlich höhere Zustimmung, ihr Co-Vorsitzender Lars Klingbeil dagegen nur schlappe 64,9 Prozent.

Ergebnis unter 90 Prozent kaum vorstellbar

Ein Ergebnis unter 90 Prozent kann man sich in der CSU für Söder dieser Tage kaum vorstellen. Möglich wäre es aber schon, und könnte dann durchaus als deutliche Kritik verstanden werden. Gegen ein schlechtes Ergebnis für Söder spricht auch die Terminplanung des Parteitags: Eigentlich hätte die Vorstandswahl schon im September angestanden. Doch wie sonst nur vor Landtagswahlen wurde der Parteitag extra möglichst weit nach hinten im Jahr und damit nah an die Kommunalwahl gelegt. Und traditionell stellt sich die CSU vor Wahlen immer maximal geschlossen hinter ihren Chef.

Generell müsste Söder - verglichen zu 2023 - ohnehin deutlich gelassener auf seine Wiederwahl blicken. In Berlin gelang seiner CSU bei der Bundestagswahl im Februar zwar mal wieder kein Spitzenergebnis, zumindest aber die Rückkehr in die Regierung. In Bayern haben die Freien Wähler ihr kurzes Stimmungshoch schon lange hinter sich gelassen und dümpeln wieder mit großem Abstand hinter der CSU her. Für ein gutes Ergebnis von Söder spricht auch dessen Last-Minute-Abkehr von einer möglichen Neuverschuldung. Das kommt in konservativen Kreisen definitiv besser an als wenn er neue Kredite für Wohltaten und damit das Ende von "Stoibers Erbe" hätte verteidigen müssen.

Mantraartiger Leitantrag und sonstige Themen auf dem Parteitag

Auch inhaltlich soll auf dem Parteitag gearbeitet werden: Unter anderem steht ein Leitantrag zur Kommunalwahl auf der Agenda - dieser liest sich aber eher wie ein Sammelsurium von umgesetzten CSU-Forderungen. Auch dieses Mantra soll helfen, jegliche Kritik kleinzuhalten. Aus den übrigen Anträgen sticht zunächst keiner so richtig mit dem Potenzial hervor, den Parteitag oder gar darüber hinaus die Politik der CSU auf den Kopf zu stellen. Auch hier scheint es im Winter 2025 eine gewisse Ermüdung in der Partei zu geben.