Es gebe Mentalitätsunterschiede zwischen Ost und West - für die Partei sei es daher sehr wertvoll, wenn es einen Ost- und einen West-Vertreter gebe, erklärte Höcke. "Das wird sicherlich nicht auf ewig so sein. Je nachdem wie sich Tino Chrupalla vielleicht auch noch orientiert in den nächsten Jahren, wird es vielleicht auch eine Einer-Spitze geben." Höcke will auch einen Vertreter der Generation Deutschland im Bundesvorstand haben. Der Chef der AfD-Nachwuchsorganisation, Jean-Pascal Hohm, hatte jüngst bestätigt, für den Bundesvorstand beim Parteitag zu kandidieren.