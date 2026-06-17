Vor dem Bürgerentscheid Das muss man zum Frankenschnellweg wissen

Damit der Bürgerentscheid gültig ist, müssen sich mindestens 10 Prozent der Wahlberechtigten beteiligen. Die Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheidet. Das Ergebnis könnte am 28. Juni bereits am Abend vorliegen.

Wie geht es danach weiter?

Wenn die nötige Zahl an "Ja"-Stimmen erreicht werde, würden die Ausbau-Pläne beendet, erläuterte eine Stadtsprecherin. "Die Stadt müsste in diesem Fall neu in die Planung einsteigen." Die in die Jahre gekommene Verkehrsachse müsste aber dennoch saniert werden. Die Stadt geht derzeit von Kosten in Höhe von rund 110 Millionen Euro aus. Der Freistaat könnte die Sanierung nach aktueller Einschätzung voraussichtlich etwa zur Hälfte fördern. Die geplanten Lärmschutzwände seien aber dann vom Tisch.

Wenn die erforderliche Zahl an "Ja"-Stimmen nicht zusammen kommt, geht die Planung des Ausbaus weiter. Die Stadt geht derzeit davon aus, dass die Bauarbeiten im Abschnitt West mit dritter Fahrspur und Lärmschutzwänden im Frühjahr 2027 beginnen könnten. Danach - voraussichtlich 2030 - könnten die Bauarbeiten im Mittelabschnitt beginnen. Rund zehn Jahre sind dafür veranschlagt. Die Begrünung des Tunneldeckels würde erst danach erfolgen, sie ist nicht Teil des Bauprojekts.