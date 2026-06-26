Vor dem Bürgerentscheid Das muss man zum Frankenschnellweg wissen

Etwas verwirrend: Wer den Ausbau stoppen will, muss auf dem Stimmzettel "Ja" ankreuzen, weil man damit der Auffassung der Initiatoren zustimmt. Wer für den Ausbau ist, muss dagegen "Nein" ankreuzen und lehnt den geforderten Baustopp ab.

Damit der Bürgerentscheid gültig ist, müssen sich mindestens 10 Prozent - also etwa 38.000 - der Wahlberechtigten beteiligen. Das ist längst erfüllt: Nach Angaben des Wahlamts sind bisher mehr als 100.000 Stimmzettel eingegangen. Die Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheidet. Das Ergebnis könnte am 28. Juni bereits am Abend vorliegen. Dieses ist laut bayerischer Gemeindeordnung so bindend wie ein Beschluss des Stadtrats.

Wie geht es danach weiter?

Wenn die nötige Zahl an "Ja"-Stimmen erreicht werde, würden die Ausbau-Pläne beendet, erläuterte eine Stadtsprecherin. "Die Stadt müsste in diesem Fall neu in die Planung einsteigen." Die in die Jahre gekommene Verkehrsachse müsste aber dennoch saniert werden. Die Stadt geht derzeit von Kosten in Höhe von rund 110 Millionen Euro aus. Der Freistaat könnte die Sanierung nach aktueller Einschätzung voraussichtlich etwa zur Hälfte fördern. Die geplanten Lärmschutzwände seien aber dann vom Tisch. Nach Darstellung der Ausbau-Befürworter würde jede denkbare Alternativlösung einen erneuten Planungsvorlauf von rund zehn Jahren bedeuten.

Wenn die erforderliche Zahl an "Ja"-Stimmen nicht zusammenkommt, geht die Planung des Ausbaus weiter. Die Stadt geht derzeit davon aus, dass die Bauarbeiten im Abschnitt West mit dritter Fahrspur und Lärmschutzwänden im Frühjahr 2027 beginnen könnten. Danach - voraussichtlich 2030 - könnten die Bauarbeiten im Mittelabschnitt beginnen. Rund zehn Jahre sind dafür veranschlagt. Die Begrünung des Tunneldeckels würde erst danach erfolgen, sie ist nicht Teil des Bauprojekts.