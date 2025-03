Zur Weltmeisterschaft in der Schweiz war er Deutschlands bester Athlet und sicherte der Staffel die Bronzemedaille, nun will Biathlet Philipp Horn den Schwung aus Lenzerheide mit ins letzte Weltcup-Trimester nehmen. „Die Woche nach der WM verlief für mich richtig gut. Am Montag bin ich nach dem Massenstart entspannt nach Hause gereist und habe mir an den ersten beiden Tagen etwas mehr Erholung gegönnt“, berichtet der Oberhofer, „und danach konnten wir daheim noch einmal intensiv trainieren. Besonders am Schießen haben wir gemeinsam mit Erik Lesser gearbeitet, um weiter an der Konstanz zu feilen.“