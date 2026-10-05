Biathletin Vanessa Voigt wird ihre weitere Vorbereitung auf die Weltcupsaison bis zum Saisonstart in Kontiolahti individuell und eigenverantwortlich gestalten. Darauf haben sich die Athletin und die sportliche Leitung des Deutschen Skiverbandes (DSV) verständigt. Damit geht die 28-Jährige vom WSV Rotterode ganz bewusst ihren eigenen Weg. Die ersten Weltcuprennen finden vom 26. bis 29. November in Finnland statt.