München (dpa/lby) - Beim Landesparteitag der AfD in Bayern in drei Wochen will der AfD-Bundestagsabgeordnete Reinhard Mixl den amtierenden Landesvorsitzenden Stephan Protschka herausfordern. Bei dem am 20. Juni beginnenden Parteitag in Passau wolle er für das Amt des Landeschefs kandidieren, sagte er auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Protschka, der ebenfalls für die AfD im Bundestag sitzt, habe seine Kandidatur gegenüber "Bild" ebenfalls bestätigt, schrieb die Zeitung.