Vor dem AfD-Bundesparteitag: Was bei Protesten erlaubt ist – und wo die Grenzen liegen

Unter bestimmten Voraussetzungen darf die Polizei auch Gruppen von Demonstrierenden vorübergehend einschließen - sogenannte Einkesselungen. Das kommt infrage, um Gefahren abzuwehren, Straftaten zu verhindern oder zu verfolgen. Solche Maßnahmen greifen erheblich in die Grundrechte ein und müssen deshalb verhältnismäßig sein.

Mit Blick auf den AfD-Bundesparteitag in Erfurt hat das Thüringer Landesverwaltungsamt für das Wochenende Versammlungen auf bestimmten Anreisewegen zur Messe Erfurt verboten. Die Behörde begründet das mit Hinweisen auf geplante Blockaden sowie dem Schutz von Rettungswegen und der öffentlichen Sicherheit.