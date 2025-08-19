Ein Moment gehörte ganz klar in die Rubrik „Besondere Vorkommnisse“ rund um das Legendenspiel der Nürnberger in Veilsdorf: Vor dem Spiel wurde nämlich Dittmar Börner in würdiger Form aus dem Vorstand des SV EK Veilsdorf verabschiedet. Der Vereinsvorsitzende Tom Otto fand viele anerkennende Worte für seine Verdienste um den Fußballsport. Anschließend ernannte er Börner zum Ehrenpräsidenten. Zur Erinnerung: Kein anderer hat das Südthüringer Fußballgeschehen über so einen langen Zeitraum geprägt wie der Hetschbacher. Darum bildete das besondere Freundschaftsspiel gegen Nürnberg auch einen würdigen Rahmen für den verdienstvollen Fußballer, Trainer und Funktionär.