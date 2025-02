Vor Bundestagswahl: Mehrere Hundert Menschen bei Demos für Klimaschutz

Erfurt/Jena (dpa/th) - Rund eine Woche vor der Bundestagswahl haben in Thüringen mehrere Hundert Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert. In Jena beteiligten sich nach Polizeiangaben bis zu 450 Menschen an einer Demonstration, in Erfurt versammelten sich zwischen 250 und 300 Menschen vor dem Hauptbahnhof, um anschließend durch die Innenstadt zu ziehen. Die Aktionen in Thüringen waren Teil bundesweiter Proteste, zu denen die Initiative Fridays for Future aufgerufen hatte. Sie wurde unter anderem von Umweltverbänden unterstützt.