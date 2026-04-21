Vor Bundesratssitzung: Thüringen will niedrigeren Sprit-Energiesteuern zustimmen

Erfurt (dpa/th) - Thüringen will im Bundesrat der geplanten Senkung der Energiesteuern auf Kraftstoffe zustimmen. Das kündigte Staatskanzleichef Stefan Gruhner (CDU) mit Blick auf die geplante Sondersitzung der Länderkammer an. "Wir wollen eine schnelle Entlastung vor allem der Pendler", sagte er nach der Kabinettsitzung in Erfurt. Die hohen Kraftstoffpreise seien für viele Menschen eine erhebliche Belastung im Alltag.