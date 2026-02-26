Vor Betriebsratswahl Gewerkschaft rügt Tesla-Chef Musk als "undemokratisch"

Auch Werksleiter Thierig hatte Mitte Februar gesagt, die Betriebsratswahl entscheide über den künftigen Erfolg: "Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass die Entscheidungsträger in den USA den Ausbau der Fabrik weiter vorantreiben, wenn die Wahl mehrheitlich Richtung IG Metall ausfällt." Bei der letzten Betriebsratswahl 2024 stellte die IG Metall die größte Gruppe, die Sitzmehrheit ging aber an nicht gewerkschaftlich organisierte Vertreter.