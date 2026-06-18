Für Posch, der zuletzt leihweise bei Mainz 05 gespielt hat und womöglich fest verpflichtet werden soll, ist die Weltmeisterschaft aber trotzdem noch nicht gelaufen. Er soll nicht operiert werden und eine Spezialschiene bekommen. "Ob Posch im kommenden Gruppenspiel gegen Argentinien bereits wieder einsatzbereit sein wird, bleibt abzuwarten", schrieb der ÖFB. Die Partie findet am Montag (19 Uhr/ARD und MagentaTV) statt.