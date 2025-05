Vor allem Kartendiebstähle Weniger Betrugsschäden mit der Girocard

Branche will mit noch mehr Aufklärung Schäden verringern

"Das Thema Kartendubletten gibt es nicht mehr", sagt Peppler. 2024 seien Euro Kartensysteme nur 46 Fälle gemeldet worden, in denen nachgemachte Karten im Ausland missbräuchlich genutzt wurden. "Die letzten Fälle hatten wir in Brasilien und ein paar in den USA, wo eine gefälschte Magnetstreifenkarte genutzt wurden. Das Thema ist abgeräumt."