Vor allem junge Männer: Mehrere Tote bei Badeunfällen an heißem Wochenende in Bayern

Am Sonntag konnten zwei Helfer zudem einen 32-Jährigen in Regensburg noch aus der Donau ziehen, der in einen Wasserstrudel geraten war.

Nächtlicher Freibadbesuch endet für 20-Jährigen tödlich

Im niederbayerischen Hohenthann starb ein 20-Jähriger, nachdem er laut Polizei mit einer Gruppe junger Männer nachts über einen Zaun in ein Freibad geklettert war. Vermutlich beim Sprung in das Becken habe sich der 20-Jährige schwer verletzt, hieß es. Der Mann sei nach notärztlicher Versorgung in eine Klinik gebracht worden, wo er einige Stunden später starb.

Es sei von einem tragischen Unglücksfall auszugehen, teilte die Polizei mit. Alkoholeinfluss könnte bei der Aktion "möglicherweise auch eine Rolle" gespielt haben, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Angaben dazu machte er nicht.

Der Chef des bayerischen Landesverbands der Schwimmmeister, Ralf Großmann, warnte angesichts des Falls vor solchen nächtlichen Ausflügen: "Müdigkeit, Alkohol, Gruppendynamik oder Selbstüberschätzung können dazu führen, dass gefährliche Entscheidungen getroffen werden." Ein nächtlicher Ausflug ins Freibad möge harmlos oder aufregend erscheinen, sagte Großmann. "Im Ernstfall ist jedoch niemand vor Ort, der sofort helfen kann. Dieses Risiko sollte niemand eingehen."

DLRG: Männer schätzen Gefahren oft falsch ein

Nach Angaben der DLRG waren schon im vergangenen Sommer deutlich mehr Männer als Frauen unter den Badetoten in Bayern. "Gerade unter männlichen Jugendlichen und jungen Männern sind Übermut und Selbstüberschätzung leider weit verbreitet und ebenso wie der Konsum von Alkohol mitursächlich für tragische Unfälle", erläuterte DLRG-Präsidentin Ute Vogt. Ältere überschätzten oft ihren Fitness- und Gesundheitszustand.