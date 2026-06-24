Ein Sitzmöbel, das vielleicht auf den Namen „Afdezu“ hört, gibt es bei Ikea nicht. Die Begeisterung bei den Fans des schwedischen Möbelhauses für so etwas dürfte sich auch in Grenzen halten – müssen sie doch am Samstag, den 4. Juli auf das Einkaufen in der Erfurter Filiale verzichten. Auf der Ikea-Seite für Erfurt steht der 4. 7. bei den Schließtagen ganz unauffällig neben Daten wie 3. 10. , 31. 10. oder dem 25. und 26. 12. – doch der Grund jetzt ist eben kein Feiertag, sondern der AfD-Parteitag auf der nicht weit entfernt gelegenen Messe Erfurt.