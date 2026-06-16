Vor AfD-Bundesparteitag: Zeugnisausgabe mit Hindernissen - Was Eltern wissen müssen

Erfurt (dpa/th) - Konzerte, ein Bundesparteitag, Ferienbeginn und Zehntausende Demonstranten: Erfurt steht am ersten Juli-Wochenende vor einem Ausnahmezustand, der sich auch auf den letzten Schultag auswirkt. Zwar geht der AfD-Parteitag erst am Samstag, dem 4. Juli, richtig los. Doch schon am Freitag davor rechnen Behörden mit Protesten, viel Polizeipräsenz und Verkehrsbehinderungen. Zumal auf dem Domplatz am Freitag auch noch ein Roland-Kaiser-Konzert geplant ist - mit tausenden Besuchern und Zaungästen. Das sind die Vorgaben für die Schulen am letzten Schultag: