Vor 80 Jahren – am 8. Mai 1945 – stürzte ein Flugzeug vom Typ Siebel am Hinteren Arolsberg oberhalb des Gabeltals bei Frauenwald ab. Die Besatzung des Flugzeuges hatte sich zuvor aus der Kriegsgefangenschaft in Italien befreien können, aber sie haben ihre Heimat und ihre Familien nicht mehr erreicht ...