Nachdem bis Ende 1949 die Planungen und Genehmigungsverfahren für das Bauvorhaben am Hübelsberg oberhalb des Wasserfalles abgeschlossen waren, ist im zeitigen Frühjahr 1950 mit der Ausführung begonnen worden. Am 31. März 1950 sind erstmals je zwei Bergleute von den Gruben Stahlberg und Klinge für den Bau der Aufbereitungsanlage abgestellt worden. Die erste Zementlieferung traf am gleichen Tag ein.