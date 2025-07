Vor 60 Jahren Science statt Fiction: Wie Mars-Fotos mit Mythen aufräumten

Auch SpaceX-Gründer Elon Musk hat Pläne

Offiziell hat China zwar bislang keinen konkreten Zeitpunkt für eine Landung auf dem Mars genannt. Dennoch kursiert 2033 als mögliches Jahr für eine bemannte Marsmission, was auf den Entwurf eines chinesischen Experten von 2021 zurückgeht. Das Unterfangen könnte nicht ohne Grund in acht Jahren und damit zu einem günstigen Moment starten: Denn die Entfernung von der Erde zum Mars schwankt erheblich, da beide Planeten eigene Umlaufbahnen um die Sonne haben. Für Missionen angepeilt werden jene Zeitfenster, in denen die Distanz am geringsten ist. Wie die USA wollen auch die Chinesen eine bewohnte Basis auf dem Mars aufbauen.

Die Vision von einer autarken Marskolonie treibt auch den SpaceX-Gründer Elon Musk an. Die Besatzung in seinen "Starship" (Sternenschiff) getauften Raketen könnte jedoch im Vergleich ziemlich amateurhaft ausfallen. "Wir wollen jeden, der ein Weltraumreisender sein will, befähigen, zum Mars zu reisen! Das heißt du oder deine Familie oder Freunde - jeder, der von großen Abenteuern träumt", schrieb Musk auf seiner Kurznachrichtenplattform X. Um wirklich jeden Hobby-Astronauten zum Mars zu bewegen, soll es nach Vorstellung des Multimilliardärs Tausende "Starships" geben, die zu der monatelangen Reise aufbrechen.