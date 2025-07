Vor 500 Jahren: Bauernkrieg in Fürth am Berg?

Die Bauern in Fürth am Berg, einem Dorf in der Nähe von Mupperg, hatten vor 500 Jahren genug von Abgaben und Lasten, haben die Burg oben auf dem Berg gestürmt und übrigens auch den Wein im Keller ausgetrunken. Klingt gut, schön und plausibel und der Neustadter Heimatforscher Emil Herold (1880-1946) hatte daraus in den 1930er Jahren eine schöne Geschichte gemacht. Immerhin hatte ein Zeitzeuge der Bauernkriegsereignisse, der Bamberger Bischofssekretär Martin Müllner, aufgeschrieben, wie der „Burgen- und Klostersturm“ im seinerzeitigen Hochstift Bamberg vor sich gegangen ist. Etwa 200 Burgen, Klöster und adlige Ansitze hatten die Bauern damals zerstört. Unter den zerstörten Burgen nannte Müllner auch Fürth. Diese lag mit dem Dorf zwar inmitten der sächsischen Pflege Coburg, die auch die hohe Gerichtsbarkeit hatte, aber die Grundherrschaft und die niedere Gerichtsbarkeit stand dem Bischof von Bamberg zu. Seit Anfang des 16. Jahrhunderts stritten sich somit Coburg und Bamberg darum, wer genau und in welchem Fall etwas zu sagen hatte. In den Bauernkriegsjahren konnte dies schon eine Rolle spielen.