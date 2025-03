Es geschah zu einer Zeit, als hierzulande von oben herab angewiesen wurde statt erst elend lang zu diskutieren und das Thema damit kaputt zu reden: Am Ostersonntag 1980 wurde in beiden Teilen Deutschlands die Sommerzeit eingeführt – seither ist es beim alljährlichen Vor (Frühling) und Zurück (Herbst) der Uhrzeiten geblieben. Ziemlich in Vergessenheit geraten ist indes, dass es dabei fast zu einem deutsch-deutschen Zerwürfnis gekommen wäre. Schließlich herrschte damals der Kalte Krieg.