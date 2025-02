Vor 35 Jahren: Tageblatt erscheint erstmals neu

Da staunt selbst der DDR-Grenzer: In den frühen Morgenstunden des 20. Februar 1990 passiert erstmals ein mit druckfrischen Tageszeitungen beladener Laster die Grenzübergangsstelle (GÜST) Henneberg-Eußenhausen. Und so gehören die Grenz-Kontrolleure zu den ersten Lesern des neuen Meininger Tageblatt, das in der Nüdlinger Druckerei des Bad Kissinger Verlages T.A. Schachenmayer fertiggestellt worden war. Das Interesse an der neuen alten Meininger Tageszeitung war nicht nur an der deutsch-deutschen Grenze groß. Auch im damaligen Kreis Meiningen erlebte die Neuauflage der 1936 durch die Nationalsozialisten nach 88 Jahren eingestellten Traditionszeitung großen Zuspruch.