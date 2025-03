Vor 150 Jahren geboren Was geschah mit Edgar Wallace?

Selbst Science-Fiction gehört zu seinem Repertoire

Dabei ist der Schriftsteller zu seinen Lebzeiten so erfolgreich wie kaum ein anderer. Die Werke handeln nicht nur von Verbrechen in Großbritannien, sondern auch von Abenteuern in Afrika, das Wallace erst als Soldat der Kolonialmacht, später als Korrespondent bereist. Vieles davon erscheint heute unerträglich rassistisch.

Selbst Science-Fiction gehört zu seinem Repertoire. Doch es sind die Kriminalgeschichten, die ihm zu internationalem Ruhm verhelfen. Sie werden in unzähligen Adaptionen für Bühne, Fernsehen und Radio verarbeitet.

Boom der Wallace-Filme in Deutschland

Gerade in Deutschland inspiriert Wallace schon früh die Filmemacher. Ein wahrer Boom setzt in den späten 50er Jahren ein, der über ein Jahrzehnt andauert. Beinahe 40 Filme mit Starbesetzung entstehen in der Bundesrepublik, die ein Millionenpublikum in die Kinos locken.

"Der Hexer", "Der Frosch mit der Maske", "Die toten Augen von London" - in den Hauptrollen sind Joachim Fuchsberger, Klaus Kinski, Eddi Arent und noch viele andere Größen des damaligen Kinos zu sehen.

Es sei unbestritten, dass Edgar Wallace' Geschichten zur deutschen Kultur gehörten, heißt es vom Anaconda Verlag. In der Komödie "Der Wixxer" aus dem Jahr 2004 werden die Wallace-Filme auf die Schippe genommen. Der Hamburger Nikol Verlag, der einige schön gebundene Ausgaben zum Jubiläum aufgelegt hat, sieht in den Filmen den Hauptgrund, dass Wallace in Deutschland noch immer ein Star ist.

Auch Wallace selbst erkennt die Macht des Kinos. In den 30er Jahren zieht es ihn nach Hollywood, wo er am Drehbuch für den Klassiker "King Kong" mitarbeitet, aber noch vor dessen Vollendung 1932 unerwartet mit 56 stirbt.

Doch was ist es, das ihn in Großbritannien dem Vergessen anheimfallen lässt? Dieser Fall bleibt vorerst ungelöst, doch einen Hinweis könnte es geben: Anders als Doyle und Christie erschafft Wallace nie eine überragende Figur wie Doyles Sherlock Holmes und Christies Hercule Poirot.