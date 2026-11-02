Das Ehepaar will in eine Einrichtung für betreutes Wohnen ziehen

Im Gespräch berichtet Edel immer wieder flüssig von vergangenen Dingen oder ihren Gefühlen. Doch plötzlich verbindet sie eine Erfahrung von den letzten Monaten mit einer Erinnerung von vor zehn Jahren. Liebert drückt dann sanft die Hand seiner Frau und weist sie vorsichtig darauf hin. "Das war dann später, nicht?"

Noch fährt Edel regelmäßig mit der Straßenbahn zu einem Treffen "Singen gegen das Vergessen" für Menschen mit Demenz. Einmal die Woche radelt sie mit dem Fahrrad zur Tagespflege. Gemeinsam treffen sie Freunde und spielen gerne zu zweit Scrabble.

Der Plan für das Ende

Im kommenden Jahr wollen sie in eine neue Einrichtung für betreutes Wohnen ziehen. "Es geht so nicht weiter, das war uns klar", sagt er. Seine Frau hat mittlerweile Pflegegrad 2. Bei Liebert wurde vor kurzem erneut Krebs festgestellt. Ihr gemeinsamer Wunsch für die Zukunft: sich in ihrer neuen Wohnung einrichten, in der Gemeinschaft engagieren. "Damit die Barbara, falls mir was passiert, dort schon eine Heimat gefunden hat", sagt Liebert. "Und umgekehrt auch", sagt Edel.

Für das gemeinsame Ende haben sie allerdings auch schon vorgesorgt: Edel und Liebert planen einen gemeinsamen assistierten Suizid, erzählen sie. Edels rote Linie? Wenn sie ihren Mann nicht mehr erkennt, die Kinder und Enkelkinder.