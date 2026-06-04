Es war ein Sonntag, nach dem Kirchgang und pünktlich zur Mittagszeit: Am 22. August 1926, sagten die beiden Glocken der Uhr um 12 im Rathausturm erstmals die Zeit an. „Mögen die beiden Rathausglocken den Einwohnern in Zukunft glücklichere Stunde schlagen“, lautete einer der guten Wünsche zu diesem feierlichen Anlass. Nicht ohne Grund: Es war eine schwere Zeit in Breitungen. Die Weltwirtschaftskrise hatte unter anderem zur Schließung zweier Fabriken geführt, 350 Mann waren arbeitslos, wie in alten Unterlagen zu lesen ist.