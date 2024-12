Von wegen Altötting Wo Bayern am katholischsten und evangelischsten ist

In den großen Städten wiederum kann in der Regel keine der beiden großen Kirchen punkten. In München kommen sie zusammen nur auf etwas mehr als 37 Prozent in Nürnberg auf gut 44 und in Augsburg auf knapp 48. In München und Augsburg steuern dabei jeweils die Katholiken den größeren Teil bei, im fränkischen Nürnberg die evangelische Kirche.