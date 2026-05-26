Gleißenberg (dpa/lby) - Der Fahrer eines E-Bikes ist im Bayerischen Wald gegen einen Baum geprallt und hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der 55-Jährige sei sehr schnell einen geschotterten Waldweg bei Gleißenberg (Landkreis Cham) hinuntergefahren und habe dabei einen anderen Radfahrer überholt, erklärte ein Polizeisprecher. Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit sei der Mann am Montag von dem Weg abgekommen und gegen den Baum geprallt. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.