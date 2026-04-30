Die Ausstellung mit dem Namen „Sichtweisen“ ist am vergangenen Sonntag eröffnet worden. „Aufgrund der räumlichen Kapazitäten können wir nur Kostproben der Künstler präsentieren. Doch wir wollten einmal drei Fotografen zusammenführen“, gab Christian Horn in seiner Eröffnungsrede den zahlreichen Anwesenden zur Eröffnung zu verstehen. „In diesem Jahr feiert die Fotografie ihr 200. Jubiläum“, führte er weiter aus und verwies auf die rasante Entwicklung der Technik und ihre Bedeutung. „Sie hat unsere Sicht auf die Welt verändert, kann Geschichten erzählen und Momente festhalten.“ Die Meininger Ausstellung zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie der Betrachter die Welt durch die Augen der Künstler wahrnehmen kann. Die Werke spiegeln den jeweils ganz eigenen Blick der drei Fotografen wider.