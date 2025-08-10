Mit Schwimmabzeichen in den Händen haben sieben Kinder und Jugendliche das diesjährige Schwimmlager im Schwimmbad Vacha beendet. Nach intensiven Einheiten im Wasser und drei erlebnisreichen Tagen mit Übernachtungen in Riesenzelten wurden sie mit Silber- und Goldabzeichen belohnt – ein Beweis für ihre Ausdauer und ihren Ehrgeiz. „Es ist super, dass es ein solches Angebot gibt. Silber und Gold ist eine tolle Leistung, die nicht jeder in Angriff nimmt“, sagte Nadine Klein vom DLRG Ortsverband Hünfeld, die gemeinsam mit ihrem Mann Michael die Schwimmstufen abnahm.