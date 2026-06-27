Von Unesco anerkannt: Herrnhut bekommt Welterbe-Infopunkt

Herrnhut (dpa/sn) - Ein Welterbe-Informationspunkt öffnet am Montag (29. Juni) im ostsächsischen Herrnhut. Dies sei die "Vorstufe" für ein perspektivisch geplantes Besucherzentrum, sagte der Leiter des Kultur- und Fremdenverkehrsamtes, Konrad Fischer. Als Teil der Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine war die Kleinstadt vor knapp zwei Jahren zum Unesco-Welterbe erklärt worden. Der Ort zwischen Zittau und Löbau trägt den Titel zusammen mit Christiansfeld in Dänemark, Bethlehem im US-Bundesstaat Pennsylvania und Gracehill in Nordirland.