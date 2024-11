"Wir sind ja Schlimmeres gewohnt"

Für eine ausschweifende Party war aber kaum Gelegenheit. Schon für Montagmittag war der Flug von Turin über Madrid nach Malaga geplant. Dort wurden die beiden am Abend beim deutschen Davis-Cup-Team erwartet. Die Reiseroute sei diesmal "völlig in Ordnung", meinte Pütz. "Wir sind ja Schlimmeres gewohnt". Am Mittwoch steht für die Davis-Cup-Auswahl bei der Endrunde das Viertelfinale gegen Kanada an.