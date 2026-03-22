Das Gewerbegebiet rund um die Mehrzweckhalle „Arena Schöne Aussicht“ in Zella-Mehlis schallt. Der Beat ist bis nach draußen zu hören. Die hohen Decken der Sporthalle sind in Neonfarben beleuchtet. Wie zurück gebeamt fühlt man sich - in die Zeiten der 90er und 2000er Disco-Jahre. Mit bunten Rubik-Würfeln als Sitzmöglichkeit, Spielekonsolen oder der Fotostation in Form eines Gameboys von damals. Bei dieser Party, wird die Zeit nicht lang.