Von Straße abgekommen: Absichtlicher Fehlalarm - Feuerwehrmann bei Unfall verletzt

Ein Feuerwehrmann landet nach einem Einsatzalarm im Krankenhaus – dabei gab es gar keinen Brand. Wer steckt hinter dem gefälschten Notruf?

Auf dem Weg zum Feuerwehrhaus kam der Mann mit seinem Wagen von der Straße an. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

Berg (dpa/lby) - Nachdem ein Unbekannter absichtlich einen Fehlalarm ausgelöst hat, ist ein Feuerwehrmann auf dem Weg zum Feuerwehrhaus in Oberbayern verunfallt. Der Mann kam mit seinem privaten Auto von der Straße ab und fuhr eine Böschung hinab, wie die Polizei mitteilte. Er zog sich in der Nacht auf Dienstag eine Schnittwunde am Finger zu und kam leicht verletzt per Rettungswagen in ein Klinikum.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der gemeldete Notfall des unbekannten Anrufers nicht existierte. Er behauptete, Rauch in einem Mehrfamilienhaus in Berg (Landkreis Starnberg) zu sehen. Am Telefon gab er demnach falsche Personalien an und rief mit einer gefälschten Nummer an. Gegen den Unbekannten ermittelt die Polizei wegen des Missbrauchs von Notrufen.