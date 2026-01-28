Von Straße abgekommen: Absichtlicher Fehlalarm - Feuerwehrmann bei Unfall verletzt

Berg (dpa/lby) - Nachdem ein Unbekannter absichtlich einen Fehlalarm ausgelöst hat, ist ein Feuerwehrmann auf dem Weg zum Feuerwehrhaus in Oberbayern verunfallt. Der Mann kam mit seinem privaten Auto von der Straße ab und fuhr eine Böschung hinab, wie die Polizei mitteilte. Er zog sich in der Nacht auf Dienstag eine Schnittwunde am Finger zu und kam leicht verletzt per Rettungswagen in ein Klinikum.