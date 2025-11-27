Die Schleusinger können und wollen feiern. Das haben sie beim 32. Burg- und Stadtfest in diesem Jahr gezeigt. Und dafür haben sie wohl das hochsommerlichste Wochenende der 2025er Saison erwischt. Sonne satt – Menschenmassen zelebrierten Musik, Sommer und Stadtfest auf dem Markt und im Burghof. „Die Stimmung war supertoll, die Programmmischung gelungen“, resümiert Schleusingens Bürgermeister Alexander Brodführer (CDU) während der Sitzung des Kulturausschusses am Dienstag. Kleiner Wermutstropfen: Während das Reunion-Konzert der Kultband „Dachterrasse“ im Burghof abgefeiert wurde, traf das Gabalier-Double auf dem Marktplatz nicht wie gehofft den Nerv der Feiernden. Auch Veranstalter Danny Brohm mit seiner Event- und DJ-Agentur Moon Circus, war enttäuscht – und zieht daraus seine Konsequenzen. Doch insgesamt hat Schleusingen abgefeiert.