Die Reise begann am Samstagmorgen des 24. Mai mit einer Busfahrt nach Berlin. Von dort aus ging es mit dem Nachtzug direkt nach Stockholm, eine insgesamt rund 16-stündige Anreise, die bereits den Auftakt zu einem kleinen Abenteuer darstellte. Am Sonntagvormittag erreichte die Reisegruppe schließlich ihr erstes Ziel, die Küstenstadt Nyköping, die sich etwa hundert Kilometer südlich von Stockholm befindet. In der 32 000-Einwohner-Stadt übernachtete die Reisegruppe die kommenden fünf Tage in einem Hotel.