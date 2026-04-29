Nachmittags halb vier im Thüringer Wald. Es ist ein Mittwoch im April 2026. Einheimische gehen mit ihren Hunden Gassi. Touristen sind scharf auf eine Rostbratwurst. Der schlanke Justin holt sich ein frisch gezapftes Bier. Weil er es kann, weil er frei hat und hier am Tresen zu Hause ist. Der 21-Jährige stellt den halben Liter so lässig in der Nachmittagssonne ab, dass man meinen könnte, auch bei dieser Bewegung, seinen Schwung, seine Lässigkeit und seine Coolness zu spüren, all das, was ihn offenbar ebenso für sein Hobby als DJ in die Wiege gelegt worden ist.