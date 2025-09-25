 
Von Schülern für Schüler Tradition mit neuen Ideen

Yannis Michel

Die Vorbereitungen laufen: Am 24. Januar 2026 öffnet die Berufsmesse Meiningen ihre Türen. Schüler des Henfling-Gymnasiums stemmen das Projekt, rund 90 Aussteller werden erwartet.

 
Von Schülern für Schüler: Tradition mit neuen Ideen
Das Vorbereitungsteam präsentiert das aktuelle Werbebanner. Foto: Yannis Michel

Mit roten und weißen Bannern kündigt sich in Meiningen das nächste große Schülerprojekt an: Am 24. Januar 2026 öffnet die 11. Berufsmesse Meiningen (BMM) in der Reinhard-Kupietz-Halle ihre Türen. Organisiert wird sie – wie seit über einem Jahrzehnt – von den zwölften Klassen des Henfling-Gymnasiums. Für die Jugendlichen bedeutet das nicht nur eine Menge Arbeit, sondern auch eine besondere Chance: Jeder hat einen klaren Aufgabenbereich übernommen, gemeinsam stemmen sie eine Messe, die längst als Aushängeschild der Stadt gilt.

Von Schülern für die Region

„Ich finde es schön, dass wir das wieder gemeinsam machen. Schließlich ist die Messe von jungen Menschen für junge Menschen gemacht“, betont Bürgermeister Fabian Giesder. Für ihn ist klar: Die Messe richtet sich nicht nur an Gymnasiasten, sondern an alle Jugendlichen der Region, die Orientierung bei der Berufswahl suchen. Auch Schulleiter Olaf Petschauer rechnet mit großem Zulauf und spricht von einer „Riesenaufgabe, an der viele Schüler wachsen werden – und auch schon gewachsen sind“.

Neuerungen und Angebote

Damit der Erfolg weitergeht, setzt das Organisationsteam auf neue Akzente. So wird es auch 2026 wieder Premium-Pakete für Firmen geben, die besondere Vorteile wie etwa eine geführte Stand-Tour beinhalten. Schon jetzt melden sich zahlreiche Unternehmen – die offizielle Anmeldung ist ab dem 10. Oktober über die Website der BMM möglich, die dieses Jahr in Rot und Weiß gestaltet ist. Dort können interessierte Betriebe direkt Kontakt zum Team aufnehmen.

Nachfrage und Ziele

Das Projektteam kalkuliert mit 85 bis 90 Ausstellern. Versorgung und Ablauf stehen bereits fest, die Standgebühren bleiben stabil – ein wichtiges Signal, da die Einnahmen traditionell in die Finanzierung des Abiballs der Zwölftklässler fließen. Prognosen deuten darauf hin, dass die Nachfrage die Zahl der Plätze übersteigen wird. Firmen sollten also schnell reagieren, um sich ihre Teilnahme zu sichern.

Ein Stück gelebte Tradition

Seit mehr als zehn Jahren hat sich die Berufsmesse in Meiningen als Plattform etabliert, die Schülern Orientierung gibt und Unternehmen Nachwuchs aus der Region erschließt. Mit jeder Ausgabe wächst nicht nur die Resonanz, sondern auch die Erfahrung der Organisatoren. „Die Messe ist für uns eine riesige Verantwortung, aber auch ein echter Lernprozess“, heißt es aus dem Team, das erneut unter anderem vom HCS-Medienwerk, den PR-Spezialisten unserer Verlagsgruppe, unterstützt wird.