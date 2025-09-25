Von Schülern für Schüler: Tradition mit neuen Ideen

Mit roten und weißen Bannern kündigt sich in Meiningen das nächste große Schülerprojekt an: Am 24. Januar 2026 öffnet die 11. Berufsmesse Meiningen (BMM) in der Reinhard-Kupietz-Halle ihre Türen. Organisiert wird sie – wie seit über einem Jahrzehnt – von den zwölften Klassen des Henfling-Gymnasiums. Für die Jugendlichen bedeutet das nicht nur eine Menge Arbeit, sondern auch eine besondere Chance: Jeder hat einen klaren Aufgabenbereich übernommen, gemeinsam stemmen sie eine Messe, die längst als Aushängeschild der Stadt gilt.