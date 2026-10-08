„Es ist schon eine knackige Tour“, sagt Andreas Döll zu seinen aktuellen Reiseplänen. Zwei Wochen hat er eingeplant, um mit seinem neuesten Auto, einem 29 Jahre alten Volvo 945, über Umwege nach Stockholm und wieder zurück zu fahren. Ein Besuch in Göteborg, der Heimat des Volvo, inklusive. Etwa 4000 Kilometer könnten zusammenkommen, schätzt Döll. Er hofft, dass der „Backstein“, wie die alten Volvos gerne genannt werden, im Großen und Ganzen durchhalten wird.