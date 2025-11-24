Von Polizeikugel getroffen: Keine Bodycam-Aufnahmen von Polizeischuss auf Zwölfjährige

Bochum - Von dem Polizeieinsatz in Bochum, bei dem ein zwölfjähriges gehörloses Mädchen von einem Schuss aus einer Dienstwaffe lebensbedrohlich verletzt wurde, gibt es keine Videoaufnahmen der Polizei. "Es gibt in diesem Fall keine Bodycam-Aufnahmen", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) der "Rheinischen Post" in einem Interview. "Die Polizisten sind in diesen Einsatz gegangen, um dem Mädchen Zugang zu seinen Medikamenten zu ermöglichen. Es bestand kein Grund, von einer drohenden Gefahr auszugehen. Das ist für den Einsatz der Bodycam in Wohnungen aber Voraussetzung", sagte Reul.