Zwölfjährige brauchte lebenswichtiges Medikament

Die Beamten waren ausgerückt, weil die Zwölfjährige in ihrer Wohngruppe für gehörlose Kinder und Jugendliche in Münster vermisst wurde. Sie war zu ihrer Mutter nach Bochum gefahren, der aber das Sorgerecht für das Mädchen entzogen worden war. Gleichzeitig hätten die Beamten unter Zeitdruck gestanden. Es sei klar gewesen, dass die Zwölfjährige noch in der Nacht ein wichtiges Medikament nehmen musste, "weil sonst eine Lebensgefahr entstehen kann", betonte der Minister. In der Wohnung waren auch die Mutter und der Bruder des Mädchens - alle drei sind gehörlos.