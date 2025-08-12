Auf ihrer Inliner-Tour quer durch Deutschland durchquerten vierzehn Sportlerinnen und Sportler der Ultra Skate Challenge am vergangenen Freitag auch einen Teil des Wartburgkreises. Die sechste Etappe der insgesamt 1400 Kilometer langen Tour führte über 90 Kilometer von Bad Brückenau über die Hochrhönstraße bis zum Ziel am Hessen Hotelpark in Hohenroda. Bei Motzlar reisten die Extremsportler in den hiesigen Landkreis ein und fuhren auf dem Ulsterrad-Radweg in Richtung Osthessen.