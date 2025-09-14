 
Von Passanten gefunden Zwei Radfahrer tot entdeckt – Polizei prüft Ursachen

Innerhalb von 15 Minuten werden im Landkreis Ansbach zwei tote Radfahrer entdeckt. Polizei und Gutachter ermitteln zur Ursache: Unfall, medizinischer Notfall oder etwas anderes?

 
Für beide Fahrradfahrer kommt jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Rothenburg ob der Tauber/Wassertrüdingen - Zwei Fahrradfahrer sind fast zeitgleich im mittelfränkischen Landkreis Ansbach tot gefunden worden. Am Vormittag entdeckten Passanten einen 57-Jährigen neben seinem Rennrad an einem Abhang an der Eselsbrücke in Rothenburg ob der Tauber, wie ein Polizeisprecher sagte. "Für den Mann kam jede Hilfe zu spät", berichtete der Sprecher weiter. Die Ursache ist noch unklar – möglich sei ein medizinisches Problem oder ein Unfall. Zuvor hatte die "Fränkische Landeszeitung" berichtet.

Rund eine Viertelstunde später wurde laut dem Polizeisprecher ein weiterer lebloser Mann neben seinem Fahrrad in Wassertrüdingen gefunden. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann gestürzt. Er trug den Angaben zufolge keinen Fahrradhelm. In beiden Fällen sollen Gutachter die genaue Ursache klären.