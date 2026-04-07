Von Passagieren gestoppt: Polizisten verfolgen Schwarzfahrer durch ICE

Bamberg (dpa/lby) - Bundespolizisten haben einen flüchtigen Mann durch einen ICE im Bahnhof von Bamberg verfolgt. Aufmerksame Fahrgäste versperrten dem 30-Jährigen schließlich den Weg, sodass die Beamten ihn festnehmen konnten, wie die Bundespolizei mitteilte. Zuvor hatte ein Zugbegleiter die Polizei verständigt, nachdem der Mann ohne gültigen Fahrschein unterwegs gewesen war und sich trotz Aufforderung geweigert hatte, den Zug zu verlassen. Als der Mann die Beamten sah, ergriff er die Flucht.