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  4. Polizisten verfolgen Schwarzfahrer durch ICE

Von Passagieren gestoppt Polizisten verfolgen Schwarzfahrer durch ICE

Ein Schwarzfahrer flieht vor der Polizei durch einen Zug. Wie die Beamten unerwartete Hilfe von aufmerksamen Reisenden bekommen.

Von Passagieren gestoppt: Polizisten verfolgen Schwarzfahrer durch ICE
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Die Polizisten erleiden bei dem Einsatz leichte Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

Bamberg (dpa/lby) - Bundespolizisten haben einen flüchtigen Mann durch einen ICE im Bahnhof von Bamberg verfolgt. Aufmerksame Fahrgäste versperrten dem 30-Jährigen schließlich den Weg, sodass die Beamten ihn festnehmen konnten, wie die Bundespolizei mitteilte. Zuvor hatte ein Zugbegleiter die Polizei verständigt, nachdem der Mann ohne gültigen Fahrschein unterwegs gewesen war und sich trotz Aufforderung geweigert hatte, den Zug zu verlassen. Als der Mann die Beamten sah, ergriff er die Flucht.

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Bei seiner Festnahme soll der Mann Widerstand geleistet haben. Die beteiligten Einsatzkräfte wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Bei einer Durchsuchung auf der Wache fanden die Ermittler zudem 1,7 Gramm Crystal Meth bei dem Verdächtigen. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.