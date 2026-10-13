Von Otto bis zu Wikingern Ost-Ampelmännchen wird 65 – und hat kuriose Geschwister

Hier steht Luther – bis Grün aufleuchtet

"Hier stehe ich und kann nicht anders." Mit diesen Worten soll sich Martin Luther der Legende nach im April 1521 auf dem Reichstag zu Worms geweigert haben, seine 95 Thesen zurückzunehmen. Womöglich entfährt der Satz seit 2019 auch manchem Fußgänger, wenn ihm der Reformator breitbeinig und rot einmal den Gang durch die rheinland-pfälzische Stadt verlangsamt.

Grubenlampe trifft auf Römer-Lanze

Die Ruhrgebietsstadt Bergkamen hebt gleich zwei ihrer Besonderheiten hervor: den Bergbau und die antike Geschichte. Seit 2019 leuchtet ein Kumpel mit Grubenlampe. Und weil vor 2.000 Jahren hier auch die bedeutendste militärische Anlage im Germanien jener Zeit entstand, regelt ein Römer mit Helm, Schild und Lanze heute den Verkehr – trotz Mangels an Streitwagen.

Hameln folgt wieder einmal dem Rattenfänger

In Hameln führt der Rattenfänger heute nicht mehr ins Verderben, sondern sicher auf die andere Straßenseite. Auf einigen Fußgängerampeln erscheint er seit 2019 mitsamt seinem flatternden Umhang. Von Flötentönen als akustisches Signal ist allerdings nichts bekannt.

Die Republik leuchtet längst in vielen Varianten, die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Doch das bekannteste Ampelmännchen trägt weiterhin Hut – und darf an seinem 65. Geburtstag ruhig ein wenig mehr im Rampenlicht stehen.