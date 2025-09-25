Paris - Der französische Erstliga-Aufsteiger FC Paris hat einen langjährigen Verantwortlichen des FC Bayern verpflichtet. Marco Neppe, einst Scout und dann Technischer Direktor in München, wird zum 1. Oktober Sportdirektor beim Hauptstadtverein von der Seine. "Marco Neppe bringt uns Erfahrung auf höchstem Niveau in einem der größten europäischen Vereine mit prestigeträchtigen Erfolgen", sagte Vereinschef Pierre Ferracci.
Von München nach Paris Ehemaliger Bayern-Manager Neppe heuert in Paris an
dpa 25.09.2025 - 10:24 Uhr