Von München nach Paris: Ehemaliger Bayern-Manager Neppe heuert in Paris an

Die Pariser, die im Sommer in die Ligue 1 aufgestiegen waren, setzen vor allem bei der Kaderzusammenstellung auf Neppes Expertise. Der heute 39-Jährige hatte 2014 als Scout bei den Bayern angefangen und drei Jahre später die Scouting-Abteilung übernommen. Im Dezember 2021 wurde er dann Technischer Direktor in München. Im April 2024 trennte sich der Verein von ihm.