Von Meinungsfreiheit gedeckt: Drake scheitert mit Klage gegen Kendrick-Lamar-Song

Das Gericht befand zwar, dass Lamar im Song "Not Like Us" Drake explizit als pädophil bezeichnet, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die auf der Plattform Bluesky gepostet wurden. Dies sei aber keine anfechtbare Meinungsäußerung, befand Richterin Jeannette Vargas und wies die Klage ab. Die Zeilen seien im Kontext einer Fehde beider Rapper mit "hitziger Rhetorik, Anschuldigungen und gewalttätiger Bildsprache" gefallen.